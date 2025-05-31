Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ рассмотрят в субботу возможность увеличения нефтедобычи в июле на 411 тыс. баррелей в сутки, сказали "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения.

Впрочем, источники не исключают, что возможны и другие варианты.

Накануне замминистра энергетики Казахстана Алибек Жамауов сообщил "Интерфаксу", что в субботу ОПЕК+ примет решение об увеличении квот на добычу, но пока непонятно, насколько. "(Об увеличении нефтедобычи - ИФ) на июль в субботу объявят нам. Увеличение будет, но это будет 400, 500, 600 (тыс. баррелей в сутки) - не знаем, это в субботу объявят", - сказал он.