Bristol Myers заплатит до $11,1 млрд BioNTech за лицензию на противораковый препарат

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb заплатит до $11,1 млрд германской BioNTech за лицензию на противораковый препарат BNT327.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, BioNTech получит аванс в размере $1,5 млрд, а также будет получать ежегодные платежи на общую сумму $2 млрд до конца 2028 года. Кроме того, германская компания будет иметь право на получение до $7,6 млрд в виде промежуточных платежей при достижении определенных результатов.

При этом партнеры разделят расходы на разработку и производство, а также прибыль (или убыток) поровну.

Котировки акций Bristol Myers на предварительной сессии в понедельник растут на 1%. Цена ADR BioNTech на бирже Nasdaq подскочила почти на 12%.

Капитализация Bristol Myers с начала 2025 года упала почти на 15% (до $95,3 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5%.