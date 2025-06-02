ГК "Дамате" в 2024 году увеличила выручку на 18%, до 72 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка ГК "Дамате", ведущего производителя индейки и мяса утки в России, в 2024 году составила 72 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22%, до 15 млрд рублей, сказано в пресс-релизе компании.

"Рост выручки - результат увеличения объемов производства всех видов продукции: мяса утки, индейки и баранины. Дополнительный эффект на рост выручки оказало увеличение в структуре продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, а именно продукции глубокой переработки из индейки", - уточняет компания.

Доход от экспортных операций составил 10% от общего объема выручки. Причем наибольший прирост в объемах - более 40% - продемонстрировала продукция глубокой переработки.

Согласно пресс-релизу, скорректированный показатель EBITDA вырос благодаря улучшению структуры продаж, работе по повышению эффективности производства и сокращению издержек. Дополнительным фактором стал выход на полную мощность племенного репродуктора индейки в Тюменской области, что позволило "Дамате" полностью перейти на использование собственных инкубационных яиц индейки.

Компания сообщила, что в 2024 году произвела 241,5 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 2% больше, чем в 2023 году. "Дамате" продолжила реализацию проекта по расширению мощностей в Пензенской области до 264 тыс. тонн в год и ввела в эксплуатацию первый из двух птицеводческих блоков на 64 птичника подращивания и откорма индейки. В Ростовской области завершена сделка по приобретению активов по производству индейки ООО "Евродон".

Производство мяса утки в 2024 году выросло на 30% и составило 18 тысяч тонн (в убойном весе). Компания сохраняет статус крупнейшего производителя утки в России. "Рост объемов производства достигнут благодаря растущему спросу на утку среди населения, увеличению ассортимента за счет установки нового оборудования и расширению географии экспортных продаж, - говорится в пресс-релизе. - Важным событием стал переход в собственность "Дамате" имущества производственно-технологического комплекса ООО "Донстар", что дает возможность развивать бизнес в качестве полноправного владельца.

В 2024 году "Дамате" продолжила выводить на проектные мощности крупнейший в стране завод по переработке баранины. Производство выросло на 24% и достигло 4,5 тысяч тонн. Значимым этапом развития овцеводческого проекта стал запуск крупнейшего на Северном Кавказе комплекса по откорму овец мощностью 50 тысяч голов единовременного содержания, расположенного в Карачаево-Черкесии. Это позволило увеличить объемы производства сырья для завода и расширить возможности фермеров по реализации ягнят.

Кроме того, компания ввела в эксплуатацию первую очередь селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Ставропольском крае. Центр позволит создать лучший генофонд российских овец и снизить зависимость от импорта племенной продукции.

Производство консервов из индейки и баранины на заводе в Черкесске (КЧР) выросло в 3,5 раза, до 2,7 тысячи тонн. Такой рост стал возможен благодаря увеличению мощности консервной линии до 2 млн банок в месяц.

Компания также сообщила, что Тюменский животноводческий комплекс "Дамате"в 2024 году произвел 59 тысяч тонн сырого молока, что соответствует полной загрузке предприятия. При этом 99% произведенного молока относится к высшему сорту.

Активы "Дамате" расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тысяч га в регионах присутствия.