Уолл-стрит закрылась уверенным ростом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -\ Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал спад на 3%.

Акции Dollar General (SPB: DG) подорожали на 15,9% по итогам торгов. Оператор сети дисконтных магазинов опубликовал сильную отчетность и улучшил прогноз.

Signet Jewelers (SPB: SIG), владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, по аналогичным причинам нарастила капитализацию на 12,5%.

Цена бумаг Constellation Energy уменьшилась на 0,1%, хотя росла после новостей о планах Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) закупать у нее электроэнергию в рамках долгосрочного контракта. Meta сократила рыночную стоимость на 0,6%.

Акции Wells Fargo (SPB: WFC) прибавили в цене 1,2%, Bank of New York Mellon (SPB: BK) - 0,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - 0,9%.

Бумаги швейцарской биотехнологической MoonLake подскочили на 18% после сообщений СМИ об интересе Merck & Co. (SPB: MRK) к ее покупке за $3 млрд.

Merck прибавила 1,2% рыночной стоимости.

Nike Inc. (SPB: NKE) увеличила капитализацию на 1,3%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,6%.

Котировки бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 0,2% после новостей о сокращении более 300 сотрудников в дополнение к объявленным в мае 6 тыс.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) в ходе сессии обошла Microsoft по рыночной стоимости, что позволило ей вновь стать самой дорогой публично торгуемой компанией в мире. По итогам торгов бумаги чипмейкера подорожали на 2,8%. Broadcom (SPB: AVGO) и Micron Technology (SPB: MU) также заметно прибавили в цене - 3,3% и 4,1% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 0,51% и составил 42519,64 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,58% - до 5970,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,81% и составил 19398,96 пункта.