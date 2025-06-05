"Аэрофлот" надеется к июлю завершить страховое урегулирование по 36 самолетам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает до июля этого года завершить сделки страхового урегулирования по 36 иностранным самолетам, заявил глава компании Сергей Александровский в интервью "Коммерсанту".

"Все коммерческие условия сделок уже согласованы. Мы рассчитываем на фактическое завершение урегулирования по этим 36 воздушным судам в период с мая по июль, то есть в ближайшее время", - сказал Александровский.

Он пояснил, что это последние в парке группы самолеты от полноценных иностранных лизингодателей, которые остались с двойной регистрацией. По итогам сделок число "очищенных" лайнеров достигнет 228 (сейчас их 192).

Урегулирование будет профинансировано за счет собственных и заемных средств "Аэрофлота", в том числе из недавно размещенного облигационного займа. Конкретную сумму затрат на эти сделки Александровский не назвал. "Могу сказать, что это для нас является эффективной, экономически привлекательной сделкой, сумма ниже текущей стоимости самолетов на рынке и ниже наших действовавших условий", - отметил он.

"Аэрофлот" также планирует сделки страхового урегулирования по самолетам, которые принадлежат бывшим иностранным структурам российских банков и компаний. Несмотря на то что большая их часть уже "очищена" от двойной регистрации, "сохраняется неопределенность" с их оперированием, пояснил Александровский. "Это (необходимость урегулирования - ИФ) обусловлено соображениями безопасности этих активов, потому что компании (лизингодатели - ИФ) все равно находятся, скажем так, в юрисдикциях недружественных стран и перспективы взаимодействия этих стран с этими компаниями мало предсказуемы", - сказал он. Условия этих сделок будут сопоставимы с предыдущим соглашениями, надеются в компании.

В сентябре прошлого года Александровский говорил, что у "Аэрофлота" осталось всего 133 иностранных самолета, невыкупленных у лизингодателей, по всем ним ведутся переговоры. Среди них он тогда выделил 36 лайнеров от китайских лессоров, с которыми возможно договориться "наиболее вероятно, в первую очередь". Для завершения урегулирования всего оставшегося парка нужно порядка 350 млрд руб., оценивал глава "Аэрофлота".

Выкуп и перевод авиатехники из иностранного в российский реестр позволяют использовать ее на зарубежных рейсах без рисков ареста из-за санкций. По словам Александровского, открытие принципиально новых международных рынков "Аэрофлот" не обсуждает, но "есть возможности для наращивания частот по существующим международным направлениям". Также он сообщил, что компания "ведет обсуждения, в том числе и по международному "мокрому лизингу", но деталей не раскрыл.

Говоря о поддержании летной годности Boeing и Airbus на фоне санкций, Александровский заявил, что на сегодня "Аэрофлот" способен делать все ремонтные работы самостоятельно, за исключением двигателей. Для развития этой компетенции недавно была учреждена компания "АэроТрастТехникс". "По сути, речь идет о проекте строительства большого завода по ремонту авиационных двигателей, - сказал Александровский. - Это примерно 28 тыс. кв. м. При выходе на полноценную проектную мощность здесь предполагается до 70 капитальных ремонтов двигателей разных модификаций в год. Это, в том числе и CFM, это российские ПД-14 и ПД-8. Завод в "Шереметьево" начнет работу до 2027 года и полноценно заработает в 2028 году".