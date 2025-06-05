Kimberly-Clark продаст зарубежные активы по выпуску салфеток за $3,5 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Kimberly-Clark Corp. планирует продать зарубежные операции по выпуску бумажных изделий и продукции бренда Kleenex за $3,5 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, покупателем выступает бразильский производитель целлюлозы Suzano.

Сделка может быть заключена уже 5 июня.

Продажа бизнеса, выпускающего, например, туалетную бумагу Andrex и чистящие салфетки WypAll, согласуется с объявленными в прошлом году компанией планами реорганизации операций в три основных подразделения с целью снижения расходов.

Kimberly-Clark избавляется от некоторых брендов, стремясь сфокусироваться на наиболее прибыльных направлениях бизнеса. В прошлом году компания продала австралийской Ansell подразделение, занимающееся дизайном, маркетингом и реализацией перчаток, очков и одежды под брендами Kimtech и KleenGuard, за $640 млн.

Акции Kimberly-Clark подорожали на 5,6% с начала 2025 года.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.