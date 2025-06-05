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Kimberly-Clark подтвердила продажу части зарубежного бизнеса по выпуску бумажной продукции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Kimberly-Clark Corp. подтвердила, что продает часть зарубежного бизнеса по выпуску потребительской и профессиональной бумажной продукции, оцениваемого в $3,4 млрд, бразильской Suzano.

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Как говорится в пресс-релизе компании, соглашение с Suzano предусматривает создание СП, которому перейдут практически все активы подразделения International Family Care and Professional (IFP) Kimberly-Clark. Они включают операции более чем в 70 странах, 22 производственных предприятия и более 40 региональных брендов.

Suzano получит 51% в СП, за которые заплатит примерно $1,7 млрд, Kimberly-Clark будет владеть оставшимися 49%.

По условиям сделки, новая компания заключит долгосрочное лицензионное соглашение с Kimberly-Clark на выпуск продукции ее пяти глобальных брендов - Scott, Kleenex, Viva, WypAll и Kimberly-Clark Professional.

В сделку включены операции американской компании за пределами США, за исключением бизнеса в Мексике и СП в Южной Корее.

Подразделение IFP Kimberly-Clark производит потребительские и профессиональные бумажные изделия, включая туалетную бумагу, полотенца, столовые салфетки, а также косметические и влажные салфетки.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в середине 2026 года.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная более 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 70 стран.

США Suzano Kimberly-Clark Kleenex Бразилия
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