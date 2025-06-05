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"Газпром" после десяти лет попыток продал жилой комплекс на Кубани

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" после многократных попыток продал жилой комплекс в Краснодарском крае, построенный для проживания строителей компрессорной станции "Краснодарская", лот ушел с торгов в 6 раз ниже первоначальной цены.

Как сообщается в годовом отчете "Газпрома" за 2024 год, актив реализован за 56,64 млн рублей.

Жилой поселок был построен в Северском районе для проживания персонала, занятого на строительстве, модернизации и обслуживании компрессорной станции (КС) "Краснодарская" в рамках проекта магистрального трубопровода "Голубой поток". Площадь земельного участка составляет 241,9 тыс. кв. метров. На нем построено 15 коттеджей, трансформаторные подстанции и другие объекты инженерной инфраструктуры.

Реализацией этого непрофильного актива "Газпром" занялся в 2015 году. Первоначально он был выставлен на продажу за 342,259 млн рублей. После нескольких неудачных попыток цена лота постепенно снижалась.

КС "Краснодарская" была введена в эксплуатацию в 2002 году, предназначена для подготовки газа к транспортировке по "Голубому потоку". После завершения строительства газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи" станция обеспечивает подачу газа и в этот трубопровод. В 2014 году "Газпром" увеличил производительность КС с 50 млн до 73,2 млн кубометров газа в сутки за счет ввода дополнительных мощностей.

Газпром Краснодарский край Краснодарская
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