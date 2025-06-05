Цены на серебро обновили максимум за 13 лет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Фьючеры на серебро активно дорожают в четверг, достигнув уровня, в последний раз зафиксированного в начале 2012 года, пишет CNBC.

Июльские фьючерсы на серебро на бирже Comex выросли в цене к 17:16 по московскому времени на 4%, до $36,02 за унцию. С начала года серебро подорожало почти на 21%.

В то же время динамика серебра отстает от золота, которое в 2025 году подскочило в цене примерно на 25% и вечером в четверг торгуется у $3400 за унцию.

Серебро используется в промышленности, в том числе при изготовлении солнечных панелей, а также входит в число защитных активов, спрос на которые повышается в периоды рыночной волатильности.

По оценке Silver Institute, предложение серебра на мировом рынке в 2024 году было примерно на 15% ниже спроса. В 2025 году эксперты также ожидают дефицита.