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Цена Brent стабилизировалась у $65,32 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются днем в пятницу на ослаблении опасений относительно затяжного торгового конфликта между США и Китаем.

К 14:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 2 цента, до $65,32 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 6 центов, до $63,31 за баррель.

Поддержку рынку оказала новость о том, что накануне состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Трамп заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

Участники рынка также следят за ситуацией в Канаде, где нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить добычу на некоторых месторождениях в провинции Альберта из-за лесных пожаров.

"Вероятно, спрос и предложение на рынке будут сбалансированными во втором и третьем кварталах, поскольку мы ожидаем увеличения спроса на нефть с пиками в июле и августе, что позволит компенсировать увеличение поставок со стороны ОПЕК+, - написали аналитики HSBC. - После лета возможно ухудшение фундаментальных показателей, что станет негативным фактором для цен на нефть".

Brent WTI ОПЕК США Канада Китай
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