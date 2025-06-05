Общие сборы страховщиков ОСАГО в I квартале увеличились на 1,4%, выплаты снизились на 1%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Общие сборы страховщиков ОСАГО в I квартале 2025 года увеличились на 1,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 73,9 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России, опубликованным в четверг.

Одновременно общие выплаты по договорам "автогражданки" снизились на 1% до 51,7 млрд рублей. Снижение выплат в ОСАГО за период произошло "благодаря сокращению количества страховых случаев", отмечает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за I квартал 2025 год.

Средняя цена полиса ОСАГО в первом квартале составила 6,9 тыс. рублей, что на 5,1% ниже, чем годом ранее, когда показатель был на уровне 7,3 тыс. рублей. Снижение произошло "в значительной степени за счет появления краткосрочных полисов с низкой стоимостью, а также из-за усиления конкуренции на рынке", говорится в обзоре. При этом "средняя страховая выплата выросла на треть за годовой период на фоне удорожания запчастей". Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по ОСАГО по итогам I квартала 2025 года составил 85,5%, сообщает ЦБ.

"По данным автоматизированной информационной системы страхования, в I квартале 2025 года было заключено 9,8 млн классических договоров ОСАГО (с обычной годовой продолжительностью), из которых 8,3 млн - с обычными автомобилистами и 868 тыс. краткосрочных полисов средней продолжительностью 2,8 дня (98,7% из них приходится на договоры такси)", - приводит данные регулятор в обзоре.

Средняя стоимость краткосрочных полисов составила 306 рублей (по таким полисам для такси – 272 рубля при средней продолжительности страхования два дня).