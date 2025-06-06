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Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени снижается на $0,2 (0,31%), до $65,14 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $0,48 (0,7%), до $65,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,2 (0,32%), до $63,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,52 (0,8%), до $63,37 за баррель.

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В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привел к положительному результату.

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

"Мы находимся грани масштабной торговой войны, и, если мы сделаем шаг назад, это повысит прогнозы спроса на нефть как в США, так и в Китае", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивает ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+

нефть
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