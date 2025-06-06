Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале улучшена до 0,6%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года выросла на 0,6% к предыдущим трем месяцам, по окончательным данным статистического управления Евросоюза Eurostat.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,3%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр до 0,4%, сообщает Trading Economics.

Это максимальные темпы подъема за 2,5 года (с третьего квартала 2022 года). Среди прочего он был обусловлен резким ростом ВВП Ирландии - на 9,7%.

Подъем экономики еврозоны в январе-марте относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,5%, а не 1,2%, как было объявлено предварительно. Это самый значительный прирост с четвертого квартала 2022 года. При этом аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Потребительские расходы повысились на 1,3% год к году, госрасходы - на 2,1%, инвестиции бизнеса - на 1,9%. Объем экспорта увеличился на 2,3%, импорта - на 3,3%.

Экономика 27 государств Евросоюза в первом квартале выросла на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По уточненным данным, в четвертом квартале 2024 года ВВП еврозоны увеличился на 0,3% к предыдущим трем месяцам (прежде сообщалось о повышении на 0,2%). В годовом выражении экономика выросла на 1,2%.