Оценка роста ВВП еврозоны в III квартале подтверждена на уровне 0,4%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% к предыдущему кварталу, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat, это пересмотренные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями опрошенных Trading Economics экспертов.

Во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,6% в годовом выражении.

ВВП Германии в третьем квартале увеличился на 0,2% относительно предыдущего квартала, Франции - на 0,4%, Испании - на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза в июле-сентябре выросла на 0,3% в поквартальном и на 1% в годовом выражении.

Это вторая оценка изменения ВВП еврозоны из трех. Окончательные данные будут опубликованы 6 декабря.