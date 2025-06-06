"Кухня на районе" сменила владельца

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе") сменило основного владельца, говорится в данных ЕГРЮЛ.

ООО "Технологии готовой еды" 4 июня получило 97,42% юрлица сервиса. "Технологии готовой еды", в свою очередь, принадлежат физлицу Ираклию Полунину. 2,58% сервиса сохраняется у бывшего гендиректора и одного из сооснователей "Кухни на районе" Антона Лозина.

В конце 2024 года сооснователь компании Олег Козырев сообщал в соцсетях, что из состава владельцев компании вышли ООО "О2О Холдинг" (владельцы юрлица скрыты), сам Козырев и другие сооснователи компании Алексей Колесников и Кирилл Родин.

Сам сервис решил переориентировать направление деятельности на "чисто производственное", говорилось в бухотчете компании за 2024 год.

В 2024 году компания останавливала работу после массового заболевания ботулизмом в результате употребления готовой еды сервиса. По данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 417 случаев заболевания. О возобновлении работы сервис не сообщал.

До приостановки деятельности "Кухня на районе" работала как онлайн-сервис доставки готовой еды.

В 2024 году выручка компании снизилась на 38,4%, до 2 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась практически в 2 раза, до 837,35 млн рублей, чистый убыток вырос до 4,4 млрд рублей против 1,3 млрд рублей убытка в 2023 году.