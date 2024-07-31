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Шесть пациентов с ботулизмом остаются в больницах, все они в тяжелом состоянии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии, трое из них - на искусственной вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В стационарах остаются шесть пациентов с ботулизмом, они в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое из пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал Кузнецов в среду.

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Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в июне в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня сообщил о госпитализации 301 человека.

В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

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