"Сайберус" и группа инвесторов выкупают основной бизнес группы ИБ-компаний F.А.С.С.Т.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Фонд развития результативной кибербезопасности АО "Сайберус" и группа частных инвесторов выкупают часть активов группы компаний F.А.С.С.Т. (ранее российский бизнес Group-IB, головная структура группы - ООО "Адаптивные технологии безопасности", которой принадлежит еще пять компаний, включая ООО "Ф.А.К.К.Т."), сообщил фонд.

"Это денежная сделка, в рамках которой F.А.С.С.Т. (компании группы - ИФ) передаст часть своих активов (инженерные технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и текущие контракты) новой компании, которая будет заниматься созданием собственных продуктов и решений в области предотвращения киберпреступлений на базе наработок F.А.С.С.Т., - объяснили в фонде "Сайберус". - При этом создаваемая компания займется разработкой новой продуктовой линейки на базе технологий и экспертизы F.А.С.С.Т. Новые продукты планируется выпустить на рынок, ориентировочно, в течение 2025 года".

Технологические решения новой компании будут интегрированы в единое экспортное предложение российской индустрии кибербезопасности, которое продвигает на глобальном рынке "Сайберус".

"Сайберус" ожидает, что в результате все сотрудники группы компаний (около 350 человек) перейдут в новую компанию.

Сумму сделки ее участники не раскрывают (суммарная выручка компаний группы за 2023 год составила около 2,5 млрд рублей - ИФ).

После завершения сделки (ожидается в I квартале 2025 года) акционерами новой компании (АО "Будущее" - окончательное название не определено и должно измениться - ИФ) будут "Сайберус" с долей в 47% и частные инвесторы. По словам представителей фонда, частные инвесторы - в большинстве представители ИБ-бизнеса, на долю которых будет приходиться по 5-10% новой компании.

АО "Сайберус" занимается привлечением инвестиций в ИБ-компании, формированием единого экспортного предложения и его продвижением на глобальном рынке.

В материалах "Сайберус" отмечается, что нынешние акционеры F.А.С.С.Т. (Илья Сачков с долей в 37,5%, фонд "Альтера Капитал" - 25%, Алексей Козырев - 15%, Илья Марин - 12,5% и Валерий Баулин - 10%) не войдут в акционерную структуру новой компании. При этом Баулин, являющийся гендиректором "Адаптивных технологий безопасности", станет руководителем новой компании.

"Сайберус" был создан в 2022 году. Одним из сооснователей фонда является Юрий Максимов (совладелец ПАО "Группа Позитив"). "Сайберус" занимается инвестициями в компании в сфере кибербезопасности, созданием отдельных проектов для развития индустрии ИБ, а также формированием экспортного предложения в сфере кибербезопасности на глобальном рынке.