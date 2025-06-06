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Набсовет МКБ рекомендовал акционерам банка отказаться от выплаты дивидендов-2024

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) рекомендовал акционерам на годовом собрании отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года, сообщила кредитная организация.

Прибыль за 2024 год рекомендовано оставить в распоряжении банка.

МКБ в 2024 году сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты в 1,5 раза - до 27,1 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров банка пройдет 27 июня 2025 года. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 3 июня.

Акционеры МКБ в июне 2024 года приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. Прибыль по итогам 2023 года в размере 40,8 млрд рублей осталась в распоряжении банка.

Аналогичные решения акционеры банка принимали по итогам предыдущих лет. Дивиденды были выплачены банком только однажды за всю его историю - в 2019 году по итогам 2018 года (почти 3 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по РСБУ).

Основным акционером Московского кредитного банка, по последним раскрытым данным, был концерн "Россиум" Романа Авдеева. Банк находится под санкциями США с февраля 2023 года, ЕС - с декабря 2022 года, с июня 2022 года он был отключен от SWIFT.

МКБ по итогам первого квартала 2025 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Россиум МКБ США SWIFT Роман Авдеев Московский кредитный банк
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