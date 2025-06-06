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Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, внутренний спрос замедляется, но по-прежнему превышает предложение, отмечает Банк России.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во II квартале, свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса", - отметил ЦБ.

"При том, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - заявил регулятор.

По расчетам Минэкономразвития, в январе-апреле 2025 года ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ по росту ВВП в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

Банк России ВВП Минэкономразвития
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