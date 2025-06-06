Банк России отметил продолжающееся снижение дефицита кадров

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок труда в России остается стабильным с точки зрения сохранения безработицы на минимальных исторических уровнях, однако неизменной остается и тенденция к постепенному сокращению дефицита кадров, отметил Банк России.

"Ситуация на рынке труда с апрельского заседания существенно не изменилась. Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы", - говорится в пресс-релизе .

В ЦБ также отметили, что рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023-2024 годами", - сказано в пресс-релизе.

По последним данным Росстата за апрель 2025 года, безработица в России осталась на уровне 2,3%, достигнутом в марте и соответствующем историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

В январе и феврале показатель составлял 2,4%, повысившись впервые с декабря 2023 года. До этого в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2024 года, безработица удерживалась на исторически минимальных 2,3%. Предыдущее значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и сохранялось в течение четырех месяцев, до сентября прошлого года. До этого в апреле-мае 2024 года безработица в РФ была на уровне 2,6%, в марте показатель равнялся 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%, в декабре 2023 года - 3%.

Общая численность безработных в России в апреле 2025 года составила 1 709 000 человек, что на 21 тысячу ниже уровня марта.