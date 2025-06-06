Brent подорожала до $66,21 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут вечером в пятницу после выхода макроэкономической статистики в США.

К 18:11 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,87 (1,33%), до $66,21 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,06 (1,67%), до $64,43 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда, показавшие рост числа рабочих мест в стране в мае выше ожиданий. Статистика ослабила экономические опасения и поддержала оптимизм в отношении спроса на энергоресурсы.

Кроме того, в течение недели ожидается встреча для обсуждения торговых вопросов между представителями США и Китая, что положительно влияет на рынок.

Его участники также следят за ситуацией в Канаде, где нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить добычу на некоторых месторождениях в провинции Альберта из-за лесных пожаров. В связи с бедствиями объемы нефтедобычи в стране снизились на 7%, пишет Trading Economics.