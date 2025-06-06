Йельский университет близок к продаже инвестпортфеля на $2,5 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Йельский университет финализирует сделку по продаже активов в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала на $2,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эндаумент (фонд пожертвований) вуза находится на продвинутой стадии переговоров о продаже этих активов, говорят источники. Ожидается, что портфель будет продан с дисконтом менее 10%, хотя потенциальные покупатели оценили некоторые его части с дисконтом в 15%.

Йельский университет еще не продавал значительные объемы активов в сфере прямых инвестиций на вторичном рынке.

Общий размер его эндаумента - $41 млрд. На 30 июня прошлого года инвестиции вуза в венчурные фонды превышали $10 млрд, как и вложения в фонды финансируемого выкупа (leveraged buyout).