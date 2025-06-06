Международные резервы РФ в мае увеличились на 0,02%, до $680,4 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2025 года увеличился на $108 млн, или на 0,02%, до $680,379 млрд с $680,271 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-мае 2025 года резервы выросли на $71,311 млрд, или на 11,7%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в мае увеличилась на $1,175 млрд, или на 0,5%, до $248,211 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 36,5% с 36,3%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.