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Минэнерго США повысило прогноз роста мирового производства ЖУВ в 2025 году на 170 тысяч б/с

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 году увеличится на 1,55 млн баррелей в сутки - до 104,35 млн б/с, что на 170 тысяч б/с больше, чем в предыдущем отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В 2026 году EIA теперь ожидает производства 105,14 млн б/с (на 0,8 млн б/с выше, чем в нынешнем), в то время как раньше ожидал темпа роста в 1,3 млн б/с - до 105,43 млн б/с.

"Хотя недавнее заявление ОПЕК+ добавило краткосрочное предложение к нефтяным балансам в нашем прогнозе, мы внесли дополнительные коррективы в наш прогноз добычи в Казахстане, чтобы точно учесть недавние уровни добычи на месторождении Тенгиз. Мы также пересмотрели наш прогноз по Бразилии, поскольку плавучее судно для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Bacalhau должно начать работу раньше, чем мы предполагали ранее в нашем прогнозе", - говорится в документе.

В то же время в EIA полагают, что несмотря на объявленное третий месяц подряд ускоренное наращивание квот по добыче, члены ОПЕК+ будут производить ниже текущего целевого объема, чтобы ограничить рост мировых запасов нефти и попытаться поддержать падающие цены.

Так, прогноз добычи нефти в Казахстане повышен на 120 тысяч б/с в 2025 году - до 2,19 млн б/с и на 70 тысяч б/с в 2026 году - до 2,2 млн б/с.

Прогноз по Бразилии на 2025 год увеличен на 130 тысяч б/с - до 4,5 млн б/с, по добыче в 2026 году - на 170 тысяч б/с, до 4,74 млн б/с.

Впрочем, EIA указывает на высокую неопределенность прогноза, в частности, риски относительно предложения. "Лесные пожары вокруг основных объектов канадских нефтеносных песков в Альберте, возросшая напряженность в продолжающемся российско-украинском конфликте, а также потенциальный форс-мажор на экспорт нефти из Ливии могут привести к перебоям в поставках. Другим источником неопределенности является готовность и способность членов ОПЕК+ координировать будущие производственные цели в условиях падения цен на нефть и увеличения поставок нефти из источников за пределами ОПЕК+", - говорится в отчете.

На цены на нефть могут повлиять и переговоры США со своими торговыми партнерами, а также непонятен статус санкций в отношении России, Ирана и Венесуэлы.

"Мы ожидаем, что ОПЕК+ увеличит добычу сырой нефти на 0,3 млн б/с в этом году по сравнению с сокращением на 1,4 млн б/с в 2024 году, прежде чем увеличить на 0,5 млн б/с в 2026 году. Мы ожидаем, что страны, не входящие в ОПЕК+, будут способствовать росту мирового производства жидкого топлива в этом году, увеличив добычу на 1,1 млн б/с. Тем не менее, в нашем прогнозе ОПЕК+ стимулирует рост в следующем году, поскольку рост в странах, не входящих в ОПЕК+, в нашем прогнозе замедляется до 0,2 млн б/с, при этом рост в Бразилии, Гайане и Канаде частично компенсируется небольшим падением добычи в США", - говорится в отчете.

ОПЕК EIA США Минэнерго
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