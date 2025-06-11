Victoria's Secret сократила квартальный чистый убыток при выручке лучше прогнозов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в первом квартале 2025 финансового года сократила чистый убыток, а ее скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий.

За квартал, который завершился 3 мая, чистый убыток компании составил $1,656 млн, или $0,02 в расчете на акцию, против убытка в $3,642 млн, или $0,05 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Компания зафиксировала скорректированную прибыль в размере $0,09 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, оценивали ее в $0,04 на акцию.

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Компания ожидает, что во втором финквартале текущего года ее выручка составит $1,38-1,41 млрд, а скорректированная прибыль на акцию - до $0,15.

Victoria's Secret подтвердила прогноз продаж на 2025 фингод и по-прежнему планирует получить выручку в диапазоне $6,2-6,3 млрд. При этом прогноз скорректированной операционной прибыли был понижен до $270-300 млн с $300-350 млн.

С начала 2025 года капитализация Victoria's Secret упала на 46,4%.