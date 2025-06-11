Минфин предложил ослабить требования к иностранным банкам для открытия филиала в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минфин предлагает ослабить требования к иностранным банкам для открытия филиала в РФ, а также позволить им работать с физлицами и расширить перечень доступных для филиалов операций на рынке ценных бумаг. Законопроект, содержащий эти нормы, направлен на межведомственное согласование, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории РФ, вступил в силу 1 сентября прошлого года, до этого разрешены были только дочерние банки и представительства. На данный момент филиалы могут работать только с юрлицами, проведение банковских операций с физлицами и индивидуальными предпринимателями запрещено. Исключение составляют денежные переводы без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты. До сих пор ни один иностранный банк новой возможностью для работы на российском рынке не воспользовался.

Расширение перечня операций

Помимо снятия запрета на открытие и ведение банковских счетов физлиц, филиалам иностранных банков предлагается дать право на работу с драгметаллами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При наличии ходатайства филиал сможет: открывать и вести счета юрлиц и физлиц в драгоценных металлах (за исключением монет из драгметаллов), заниматься переводами по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

У филиалов может появиться право проводить операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов.

Проект также вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг", которые дают возможность иностранным банкам, работающим в РФ через свои филиалы, осуществлять через них дилерскую деятельность.

Упрощение допуска

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Согласно принятому в прошлом году закону, для открытия филиала в РФ иностранный банк обязан открыть минимальный гарантийный депозит в Банке России в размере не менее 1 млрд рублей. Законопроектом предлагается сократить сумму минимального гарантийного депозита до 90 млн руб.

Документ снимает действующий запрет для филиалов иностранных банков на открытие внутренних структурных подразделений, а также на привлечение банковских платежных агентов.

Законопроект увеличивает допустимую долю сотрудников-нерезидентов до 75% с 50% от общего количества работников, а также сокращает для иностранных банков, планирующих открытие филиала в РФ, необходимый срок действия разрешения на банковскую деятельность в своей стране с не менее трех до двух лет.

"Принятие проекта будет способствовать более активному привлечению иностранных банков дружественных стран на финансовый рынок РФ для создания условий развития системы международных расчетов в условиях санкционного давления, а также привлечению иностранных инвестиций для финансирования экономики", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом также предлагается предоставить право иностранному банку через свой филиал в РФ стать участником эксперимента по партнерскому финансированию.

Закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу (партнерскому финансированию) был подписан в августе 2023 г., он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который ведет ЦБ. Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции.