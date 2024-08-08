Путин подписал закон об открытии филиалов иностранных банков в РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России.

Закон, опубликованный в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает, что иностранный банк вправе будет создать в РФ не более чем один филиал. Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами. Филиалы будут обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики.

Согласно закону, филиал иностранного банка обязан будет открыть официальный сайт в российской национальной доменной зоне. Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ. Уровни кредитных рейтингов будут публиковаться на официальном сайте регулятора.

ЦБ РФ получает право назначать своих представителей в филиалы иностранных банков. Эти представители смогут участвовать в совещаниях, которые касаются управления работой филиала; получать документы и информацию от филиала о его банковской деятельности; запрашивать информацию о сделках и операциях, которые проводит филиал.

В закон о противодействии санкциям внесли поправку, согласно которой филиалы иностранных банков должны соблюдать те же правила взаимодействия с иностранными властями, что и российские банки. Кроме того, действие антисанкционного закона решено распространить на филиалы любых иностранных юридических лиц.

Реализация мер воздействия (противодействия) обязательна также для филиалов иностранных юридических лиц, через которые иностранные юридические лица осуществляют деятельность на территории РФ.

Речь идет о положениях принятого в 2018 году 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Филиал иностранного банка не вправе открывать внутренние структурные подразделения, а также привлекать банковских платежных агентов и субагентов. Филиал и его структурные подразделения должны размещаться в помещениях, находящихся только по одному адресу. ЦБ РФ сможет устанавливать для иностранных банков нормативы финансового рычага и иных финансовых рисков.

Иностранный банк через свой филиал не вправе будет осуществлять банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве ИП. Исключение - переводы денежных средств без открытия банковских счетов и купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. При этом в безналичной форме она возможна только для совершения переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств.

В итоге, с учетом введенных ограничений филиал иностранного банка сможет открывать и вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; выступать гарантом и поручителем за третьих лиц; предоставлять в аренду юридическим лицам специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей; проводить лизинговые операции; оказывать консультационные и информационные услуги, выдавать банковские гарантии.

Иностранному банку через свой филиал, созданный на территории РФ, запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

Это ограничение не распространяются на ряд случаев: заключение договоров, которые являются производными финансовыми инструментами с базисным активом в виде товара; продажу имущества, приобретенного иностранным банком через свой филиал в России для обеспечения своей деятельности; продажу имущества в случае обращения взыскания на предмет залога из-за неисполнения должником обязательства.

Иностранный банк через свой филиал в России может заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в соответствии с российскими законами, за исключением управления ценными бумагами и денежными средствами для совершения сделок с производными финансовыми инструментами.

В правилах формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка устанавливается, что его минимальный размер равен минимальному размеру уставного капитала банка с универсальной лицензией: 1 млрд рублей, к нему надо прибавить расчетный гарантийный депозит. Методику определения расчетного гарантийного депозита установит ЦБ РФ.

Депозит будет размещаться на корреспондентском счете в рублях, открытом в Банке России, также это могут быть вложения в облигации федерального займа или ценные бумаги, эмиссию которых проводит ЦБ РФ для реализации денежно-кредитной политики.

В законе указаны случаи, когда Центральный банк может потребовать увеличить депозит. Если филиал иностранного банка не выполнит требования ЦБ по устранению нарушений закона о борьбе с отмыванием денег в срок или если эти нарушения угрожают интересам кредиторов, ЦБ может наложить штраф до 1% от гарантийного депозита филиала, но не менее 1 миллиона рублей. Кроме того, в случае антиотмывочных нарушений, ЦБ вправе потребовать заменить некоторых банковских сотрудников, ограничить им выплаты бонусов на срок до трех лет или приостановить операции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.