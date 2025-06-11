Поиск

Дефицит бюджета США в мае снизился на 9%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $316,004 млрд, что на 9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 14,7% - до $371,229 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет $23 млрд, что практически в четыре раза выше прошлогоднего показателя ($6 млрд).

Расходы повысились на 2,5% и составили $687,233 млрд. При этом процентные выплаты по госдолгу сократились на 10% - до $92 млрд.

За восемь месяцев 2025 финансовог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​о года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 13,5% в годовом выражении и почти достигло $1,365 трлн.

Объем поступлений вырос на 5,9% - до $3,482 трлн. Расходы увеличились на 7,9% и составили $4,846 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банков на год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });