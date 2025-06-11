Дефицит бюджета США в мае снизился на 9%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $316,004 млрд, что на 9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 14,7% - до $371,229 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет $23 млрд, что практически в четыре раза выше прошлогоднего показателя ($6 млрд).

Расходы повысились на 2,5% и составили $687,233 млрд. При этом процентные выплаты по госдолгу сократились на 10% - до $92 млрд.

За восемь месяцев 2025 финансовог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​о года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 13,5% в годовом выражении и почти достигло $1,365 трлн.

Объем поступлений вырос на 5,9% - до $3,482 трлн. Расходы увеличились на 7,9% и составили $4,846 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.