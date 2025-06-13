Рубль вырос в паре с юанем в пятницу на фоне скачка цен на нефть

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в пятницу, рубль укрепился в основных валютных парах, отыгрывая заметный скачок мировых цен на нефть, произошедший на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Вместе с тем более активный рост курса нацвалюты сдерживался как геополитическим фактором, связанным с неопределенностью сроков урегулированием конфликта вокруг Украины, так и существующими санкционными рисками в отношении России.

Курс юаня в 19:00 мск составил 10,894 руб., что на 6,6 коп. (или на 0,6%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 3,77 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 13 июня составил всего 13,4 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск опустилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,94%, до 78,78 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,33%, до 90,75 руб./EUR1.

Банк России в пятницу не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 12 июня составляют 79,0028 руб./$1, 90,0068 руб./EUR1 и 10,9317 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление валютного курса рубля по итогам биржевых торгов 13 июня связано, прежде всего, с заметным скачком мировых цен на нефть, в то время как прочие внешние и внутренние факторы носили либо нейтральный, либо негативный для нацвалюты характер.

Нефть продолжает активно дорожать вечером в пятницу, однако темпы роста снизились по сравнению с наблюдавшимися ранее в ходе сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подскочила на 5,62%, до $73,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на 5,7%, до $71,92 за баррель.

Ранее в ходе торгов подъем нефтяных цен достигал 14% на новости об ударе Израиля по ряду объектов в Иране. Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ дальнейшего кризиса. "Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется. Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social. Между тем Тегеран заявил о приостановке переговоров по своей ядерной программе. Очередной раунд переговоров Ирана с США был запланирован на воскресенье.

"Текущие котировки Brent не учитывают существенные риски масштабного ущерба или сбоев в работе иранской нефтяной инфраструктуры и экспорта, - говорится в отчете SEB AB. - Также трейдеры не закладывают в текущие котировки риски, связанные с перебоями поставок через Ормузский пролив". По мнению аналитиков JPMorgan Chase, если проход судов через Ормузский пролив будет заблокирован, цены на нефть могут достичь $130 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении первого этапа нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. "Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Представитель ЦАХАЛ сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Израильские ВВС нанесли в пятницу днем еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев. В рамках этой волны удары пришлись по городам Шираз, Хорамабад, Тебриз. На фотографиях, размеренных в соцсетях, видны клубы дыма над этими городами. Предполагается, что ВВС Израиля атаковали в Ширазе завод по производству ракет.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение японского Nikkei 225 упало на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi сократилось также на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Европейские рынки акций падают на торгах 13 июня, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана. "Теперь, когда террористический режим пересек все красные линии, нет никаких ограничений при ответе на эти преступления", - отмечается в нем.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В силу того, что в России 13 июня 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в пятницу не рассчитываются.