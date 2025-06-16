Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размещает три новых выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "ЦФА хаб", максимальный объем денежных требований по каждому выпуску - 1 млрд руб., говорится в сообщении платформы.

Сроки обращения выпусков - 6, 9 и 12 месяцев, доходность активов фиксированная и составляет 21,5%, 22% и 22,5% годовых соответственно.

Все выпуски адресованы физическим лицам. Стоимость одного ЦФА равна 1 тыс. рублей.

Сбор заявок продлится до 24 июня 2025 года по всем выпускам.

Приобрести ЦФА можно ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​через приложение Озон банка. Покупка доступна всем клиентам банка, прошедшим идентификацию по паспорту. Максимальный объем на данный момент - 600 тыс. рублей.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Под брендом "ЦФА хаб" работает дочерняя компания "МТС" - "Блокчейн хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.