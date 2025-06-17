Brent подорожала до $73,73 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени повысилась на $0,5 (0,68%), до $73,73 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 (1,35%), до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,46 (0,64%), до $72,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 (1,66%), до $71,77 за баррель.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ с Вашингтоном.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

Тем временем американский президент в соцсети Truth Social призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.

"Рынок неспокойный, но текущие котировки по-прежнему не учитывают наихудшие сценарии перебоев с поставками, - сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Мы можем увидеть новые, более мощные, удары".