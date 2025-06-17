Поиск

Brent подорожала до $73,73 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени повысилась на $0,5 (0,68%), до $73,73 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 (1,35%), до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,46 (0,64%), до $72,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 (1,66%), до $71,77 за баррель.

Нефть подешевела в понедельник на сообщениях СМИ о том, что власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ с Вашингтоном.

При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN. По данным телеканала, Трамп признал, что контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

Тем временем американский президент в соцсети Truth Social призвал людей покинуть Тегеран, что поддерживает нефтяные котировки во вторник.

"Рынок неспокойный, но текущие котировки по-прежнему не учитывают наихудшие сценарии перебоев с поставками, - сказала основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Мы можем увидеть новые, более мощные, удары".

Brent WTI Иран Израиль Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана183 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6567 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });