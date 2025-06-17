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В Сбербанке отметили, что сложности с валютной ликвидностью сохраняются

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доля новых валютных корпоративных кредитов в выдачах близка к нулю из-за сохранения сложностей с валютной ликвидностью, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Она (доля - ИФ) близка к нулю. Есть штучные сделки, потому что на рынке просто нет ликвидности в юанях, ликвидность в рупиях только начинает формироваться", - заявил он.

"К сожалению, избытка юаневой ликвидности на рынке нет. Поэтому возможности предложения валюты экспортерам в целом, не только нефтяникам, которые традиционно всегда финансировались в иностранной валюте, тоже ограничены. Сейчас фактически и экспортеры, и клиенты рублевой зоны вынуждены финансироваться в рублях. Наблюдается повышенный спрос на кредитные ресурсы в рублях, раньше он компенсировался другими механизмами", - отметил Попов.

Население и компании не особо сильно наращивают депозиты в юанях.

"Юань на текущий момент не стал валютой сбережения для ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​россиян. Если раньше население активно сберегало в долларах и евро, то на текущий момент население не сберегает, или не так много сберегает в такой валюте, как юань", - пояснил зампред.

Компании, получающие выручку в иностранной валюте, стараются ее продать на локальном рынке, конвертировать в рубли для осуществления своей деятельности, добавил он. "Какой-то избыток денежных средств в валюте у ряда компаний есть, но это не является определяющим фактором для формирования валютной ликвидности. В основном компании используют валюту в своей деятельности", - отметил Попов.

Сбербанк также отмечает спрос компаний на кредитование в рупиях, провел "небольшое количество" таких сделок.

Доля валютных ссуд в корпоративном кредитном портфеле Сбербанка сейчас составляет около 15%, и она продолжает сокращаться, добавил зампред.

Сбербанк Анатолий Попов
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