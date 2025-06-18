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В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Задолженность МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед" (входит в группу "Домодедово") перед управлением ФНС по Калининградской области носила технический характер и на текущий момент полностью погашена, сообщила "Интерфаксу" представитель аэропорта "Домодедово".

"Задержка была обусловлена временными ограничениями на открытие банковских счетов. В настоящее время налоговые обязательства исполнены в полном объеме, обновление данных в базе ФНС ожидается в ближайшее время", - сказала она.

Аэропорт "Домодедово" продолжает обеспечивать "стабильную операционную деятельность, расчеты по текущим обязательствам осуществляются своевременно", также добавила она.

Ранее в среду со ссылкой на Федресурс сообщалось, что управление ФНС по Калининградской области направило в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед". Это компания является участником специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Она зарегистрирована в октябре 2024 года, ее единственным учредителем, по данным ЕГРЮЛ, является ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее активами аэропорта "Домодедово". ООО "ДМЕ Холдинг" в апреле 2024 года учредил Дмитрий Каменщик, с мая того же года 99% долей в ООО перешло подконтрольному ему АО "Аламо Холдинг".

МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед", АО "Аламо Холдинг", Каменщик, а также еще 28 юридических лиц группы "Домодедово" и одно физлицо (Валерий Коган) являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, поданному в январе этого года в Арбитражный суд Московской области. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". На заседании 17 июня суд полностью удовлетворил этот иск и привел его к немедленному исполнению.

Домодедово ФНС
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