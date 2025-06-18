ФНС банкротит одну из редомицилированных структур группы "Домодедово"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Управление ФНС по Калининградской области направило в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед", сообщил налоговый орган на Федресурсе.

"ФНС России в лице УФНС России по Калининградской области 17.06.2025 направлено заявление о признании МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед" несостоятельным (банкротом)", - сказано в сообщении.

В картотеке арбитражных дел пока не появилось информации о таком иске.

МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед" является участником специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Компания зарегистрирована в октябре 2024 года, ее единственным учредителем, по данным ЕГРЮЛ, является ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее активами аэропорта "Домодедово". ООО "ДМЕ Холдинг" в апреле 2024 года учредил Дмитрий Каменщик, с мая того же года 99% долей в ООО перешло подконтрольному ему АО "Аламо Холдинг".

МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед", АО "Аламо Холдинг", Каменщик, а также еще 28 юридических лиц группы "Домодедово" и одно физлицо (Валерий Коган), являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, поданному в январе этого года в Арбитражный суд Московской области. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Каменщик и Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. На заседании 17 июня суд полностью удовлетворил этот иск и привел его к немедленному исполнению.

До редомициляции МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед" называлась Verulia Investments Limited. В отчете "Домодедово" по МСФО за 2023 год указано, что компания была зарегистрирована на Кипре, основным видом ее деятельности указаны инвестиционная и финансовая деятельность.

Домодедово - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток Домодедово упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.