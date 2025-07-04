Увольнения в Microsoft затронули 830 сотрудников в штате Вашингтон

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в рамках объявленных на этой неделе масштабных увольнений сократила 830 сотрудников в штате Вашингтон, где находится ее головной офис.

В том числе работу в штате потеряли порядка 50 сотрудников отдела продаж, 17 работников направления архитектуры облачных решений, около десятка специалистов, занятых в разработке игр, десять юристов, шесть разработчиков аппаратного обеспечения и шесть сотрудников исследовательской Microsoft Research, говорится в документе, направленном софтверным гигантом властям Вашингтона.

Анонсированное 2 июля масштабное сокращение штата Microsoft предусматривает увольнение 9 тысяч человек, сообщал CNBC со ссылкой на источник. С тех пор об уходе из компании в соцсетях сообщили множество разработчиков видеоигр и специалистов по продажам, отмечает телеканал.

Глава Microsoft Сатья Наделла публично не комментировал вопрос увольнений.