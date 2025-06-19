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Шохин считает, что вернуть дивидендную активность в 2026 г. можно при снижении ставки ЦБ к концу 2025 г. до 15%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Текущий год стал неудачным с точки зрения дивидендных выплат российских компаний из-за высоких затрат на обслуживания долга, о возвращении к выплатам в следующем году можно будет говорить, если ключевая ставка к концу 2025 года опустится до 15%, заявил "Интерфаксу" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Этот год был довольно неудачным, для рынка, в том числе, для инвесторов, которые могли бы прийти на него. Во-первых, многие компании приняли решение не выплачивать дивиденды, поскольку все деньги, которые могли бы пойти на дивиденды, ушли на обслуживание долгов", - сказал он.

"В следующем году ситуация может улучшится, если расходы на обслуживание долгов уменьшатся, а для этого нужно, чтобы ставка была к концу года на уровне 15%. Тогда высвобождается ресурс, который может быть потрачен на выплату дивидендов", - прокомментировал он перспективы выплат акционерам по итогам этого года в следующем.

Ключевая ставка ЦБ с октября прошлого года сохранялась на уровне 21%, в начале июня банк понизил ее на 1 процентный пункт. В апрельском прогнозе ЦБ указывал, что с 28 апреля до конца 2025 года средний размер "ключа" прогнозируется на уровне 18,8-21,8%.

По мнению Шохина, при 15%-й ставке фондовый рынок по привлекательности мог бы конкурировать с депозитами в банках, на текущий момент обеспечивающими более высокую доходность, чем ценные бумаги.

"Привлечение денег с рынка - акционерного капитала и долгового капитала, - этот ресурс может быть очень существенным. И все-таки 15%-я доходность - это то, что может фондовый рынок обеспечить. И тогда начнется переток средств населения на фондовый рынок. Поэтому мы считаем, что перспектива хорошая по поводу того, что привлекательность инструментов фондового рынка (будет расти - ИФ) за счет, в том числе выплаты дивидендов", - полагает Шохин.

Александр Шохин РСПП ЦБ РФ Банк России
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