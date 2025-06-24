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Объем финансовых активов в мире в 2024 году достиг рекордных $305 трлн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объем финансовых активов в мире в 2024 году увеличился на 8,1% и достиг рекордных $305 трлн, сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Этому способствовали сильные рынки акций и благоприятные настроения инвесторов.

Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион продолжают оставаться самыми быстрорастущими регионами, продемонстрировав подъем соответственно на 14,9% и 7,3% при расчетах в долларах США. На Ближнем Востоке и в Африке финактивы выросли на 4,8%, в Западной Европе - на 0,8%, в Восточной Европе и Центральной Азии - на 0,3%. При этом в Латинской Америке было зафиксировано снижение на 9,3%, в Японии - на 5,2%.

Реальные активы в целом в мире в прошлом году выросли на 4,4%. В том числе в Латинской Америке они увеличились на 2,2%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 8,4%, в Северной Америке - на 11,2%, в Восточной Европе и Центральной Азии - на 1,4%, в АТР - на 2,7%. Между тем в Японии показатель снизился на 6,1%, в Западной Европе - на 1,8%.

Финансовые активы включают наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в ПИФах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входит недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

Общий объем частного долга в мире в минувшем году увеличился на 0,2% - до $60,8 трлн. В том числе на Ближнем Востоке и в Африке подъем составил 13,4%, в Северной Америке - 2,2%, в АТР - 0,3%. При этом в Латинской Америке он снизился на 7%, в Японии - на 5,5%, в Западной Европе - на 2,7%, в Восточной Европе и Центральной Азии - на 2,9%. В данный показатель входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты.

В результате чистый объем активов (финансовые и реальные активы минус обязательства) в 2024 году в мире вырос на 4,4%. Это ниже среднегодовых темпов повышения в предыдущие четыре года - 5,3%.

"Валютные колебания и инфляция снижают доходность, а геополитическая напряженность приводит к исторически высокому уровню неопределенности", - говорится в отчете BCG.

Boston Consulting Group
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