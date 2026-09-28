Поиск

В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников
Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило мораторий на проверки коммерческих объектов, получивших ущерб от атак беспилотников и других средств огневого воздействия; подписано соответствующее постановление, сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Действовать мораторий будет с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года. "Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан", - сказал Григоренко.

Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС. Кроме того, проверки допустимы для подтверждения устранения ранее выявленных нарушений; такая верификация может проводится дистанционно через мобильное приложение, сообщили в аппарате вице-премьера.

Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.

Ранее правительство РФ уже вводило мораторий на проверки бизнеса, с марта 2022 года до конца 2024 года он распространялся на большинство компаний.

РФ Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

 В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель

Индекс МосБиржи опустился к 2273 пунктам на фоне дешевеющей нефти

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

 ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

Вьетнамо-российский совместный банк открыл отделение в провинции Лангшон

Песков назвал факторы для решения проблемы дефицита дизеля

Алиханов отметил пять лет безубыточной работы "АвтоВАЗа"

В ЦБ отметили, что "открытая модель" работы маркетплейсов с банками пока "не педалируется"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11986 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов