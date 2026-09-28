В РФ ввели мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило мораторий на проверки коммерческих объектов, получивших ущерб от атак беспилотников и других средств огневого воздействия; подписано соответствующее постановление, сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Действовать мораторий будет с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года. "Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан", - сказал Григоренко.

Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС. Кроме того, проверки допустимы для подтверждения устранения ранее выявленных нарушений; такая верификация может проводится дистанционно через мобильное приложение, сообщили в аппарате вице-премьера.

Возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении опасных производственных объектов II класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений II класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.

Ранее правительство РФ уже вводило мораторий на проверки бизнеса, с марта 2022 года до конца 2024 года он распространялся на большинство компаний.