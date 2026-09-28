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Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель

Нефть Brent подорожала до $107,26 за баррель
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в понедельник на опасениях дальнейших задержек восстановления поставок нефти через Ормузский пролив после заявлений президента США Дональда Трампа на выходных.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $107,26 за баррель, что на $2,94 (2,82%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В минувшую пятницу эти контракты подешевели на $2,28 (2,14%), до $104,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,71 (1,85%), до $94,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,20 (2,33%), до $92,41за баррель.

В субботу Трамп заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя в интервью NBC News отказ Трампа, заметил, что об этом отказе через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

При этом Тегеран готов как к новому витку агрессии, так и к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил он.

Трамп в интервью Axios сообщил, что переговоры между американской и иранской сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на текущей неделе. "Я ожидаю больше переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы я. Это то, на что мы, может быть, согласились бы год назад", - заявил Трамп.

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