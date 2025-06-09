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VK Tech видит задачей IPO получение публичного статуса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разработчик корпоративного ПО компания VK Tech (является технологической вертикалью VK) может развиваться без привлечения внешнего финансирования, а планируемое IPO рассматривает не как источник капитала, а в качестве инструмента получения публичного статуса, который позволит усилить потенциал развития и укрепить бренд, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Павел Гонтарев.

ИнтервьюГлава VK Tech: при таком масштабе надо быть публичными просто с точки зрения организации деятельностиГлава VK Tech: при таком масштабе надо быть публичными просто с точки зрения организации деятельностиЧитать подробнее

В декабре интернет-холдинг VK сообщил, что рассматривает возможность проведения IPO технологической вертикали VK Tech (АО "ВК Технологии") на "Московской бирже", решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

По словам Гонтарева, IPO - это стратегический вектор развития VK Tech, компания активно готовится к нему, "чтобы быть прозрачными, понятными для потенциального инвестора".

При этом компания, показавшая рост выручки в 2024 году на 42,1%, а в I квартале 2025 года - на 63,9%, не привлекает и не планирует привлекать внешние заимствования для дальнейшего развития, а планируемое IPO рассматривает как инструмент для получения публичного статуса.

"Говоря про IPO, мы думаем, прежде всего, про то, что это позволит нам как компании-вендору корпоративного ПО раскрыться для рынка. При таком масштабе деятельности, как сейчас, при таком темпе роста нам надо быть публичными просто с точки зрения организации деятельности. Статус публичной компании усиливает потенциал развития, позволяет укрепить бренд, иметь собственную инвестиционную стратегию и цели", - сказал генеральный директор компании.

Сроки выхода на биржу и размер пакета акций, который будет предложен инвесторам, будут зависеть от рыночной конъюнктуры, отметил глава компании.

"В какой-то момент мы станем публичными - это для нас стратегический сценарий развития", - заверил он.

Глава компании также напомнил, что по итогам I квартала VK Tech впервые вышла на положительный показатель EBITDA (0,3 млрд рублей - ИФ) и выразил надежду, что компании удастся сохранить его положительным в течение года. "Наша выручка растет быстрее затрат, это дает основания думать, что мы сохраним положительные показатели", - сказал топ-менеджер.

"Мы удовлетворены нашим темпом роста, но понимаем, что отдельная задача - продолжать расти быстрее рынка. Это ключевой фокус", - заключил он.

VK Tech - российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса. Портфель VK Tech включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения. Продукты VK Tech поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).

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