ВС согласился с отказом взыскать с экс-руководителей банка "Югра" в пользу АСВ $71 млн

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ поддержал отказ банку "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) взыскать с бывших топ-менеджеров банка и двух компаний $70,8 млн убытков.

Как следует из картотеки суда, среди ответчиков девять, ранее контролировавших банк лиц, в том числе бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и компания Seneal International Agency Ltd.

Суды первой и апелляционной инстанций 30 сентября и 25 ноября 2024 года, Арбитражный суд Московского округа 14 марта 2025 года отказали агентству во взыскании денежных средств. Агентство подало в ВС РФ кассационную жалобу на отказ, но она 26 июня была оставлена без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 18 июня 2025 года не стал отправлять на пересмотр еще два решения судов нижестоящих инстанций об отказе взыскать с бывших руководителей банка "Югра" и ряда компаний более 6,3 млрд рублей убытков.

АСВ подало в ВС РФ жалобу на отказ взыскать с 12 экс-руководителей банка, а также компании "Комплексные инвестиции", ООО "ТехЭнерго", ООО "Криволукский", ЗАО "Нефтегазовая компания Прогресс" и ООО "Парфеновское" в солидарном порядке 5,9 млрд рублей убытков.

Кроме этого, АСВ не согласилось с отказом взыскать с 8 бывших руководителей банка, АО "Комплексные инвестиции" и АО "Нефтяная компания "Дулисьма" в солидарном порядке 439,9 млн рублей убытков.

Среди ответчиков по этим искам также Хотин, Шиляев и Нефедов.

В определениях ВС РФ, размещенных на сайте, говорится, что "предусмотренные статьей 291.6 АПК РФ основания ... для рассмотрения в судебном заседании отсутствуют".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 29 ноября 2024 года отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей банка "Югра" более 235 млрд рублей убытков.

Суд 29 ноября объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей, сказали ранее "Интерфаксу" в АСВ.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест. В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации.

Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн рублей по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей у банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Арбитражный суд Москвы 9 октября 2024 года признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве Хотина и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Суд 9 октября включил в реестр кредиторов Хотина требования заявителя в размере 53,6 млрд рублей основного долга, а также 53 млрд рублей неустойки.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 ноября 2024 года отменил определение Арбитражного суда Москвы и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Заседание отложено на 7 июля.

В начале апреля 2025 года сообщалось, что Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.