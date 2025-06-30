"Казаньоргсинтез" сохраняет планы по запуску энергоблока, который не достроил Siemens

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") сохраняет планы до конца 2025 года достроить и запустить парогазовую установку ПГУ-ТЭС мощностью 250 МВт (Лушниковская ПГУ), сообщил на годовом собрании акционеров генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

"Продолжаются строительно-монтажные работы. Пуск ПГУ-250 планируется до конца 2025 года", - сказал он.

Энергоустановка позволит полностью обеспечить "Казаньоргсинтез" электроэнергией за счет собственной генерации.

О том, что "Казаньоргсинтез" планирует ввести этот энергоблок в эксплуатацию в 2025 году, Сафин говорил "Интерфаксу" в ноябре 2023 года.

В октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" заключил контракт на строительство ПГУ-250 с Siemens. Энергоустановку следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомил, что из-за санкций Евросоюза отказывается от исполнения обязательств. После этого все работы на объекте были остановлены.

В августе 2023 года "Казаньоргсинтез" возобновил строительство энергоустановки, подрядчиком стал турецкий инжиниринговый холдинг Enka, начинавший строить этот объект вместе с Siemens.

"Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и единственный производитель поликарбонатов в России. С октября 2021 года входит в "СИБУР".