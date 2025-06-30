Акционеры "Уралкалия" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Уралкалия" утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2024 года, сообщила компания.

Финальных дивидендов за 2023 год также не было, при этом компания дважды выплачивала промежуточные дивиденды на "префы" - на общую сумму 105 млрд рублей.

В 2021 году "Уралкалий" объявлял о выплате на привилегированные акции 61,65 млрд рублей. Эти дивиденды предназначались для снижения долговой нагрузки владельца всего пакета "префов" - "Уралхима".

По данным на конец 2021 года 78,03% уставного капитала "Уралкалия" принадлежало "Уралхиму", 0,136% - напрямую основателю "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Квазиказначейский пакет акций на балансе дочернего "Уралкалий-Инвеста" составлял 21,84% уставного капитала. В начале 2022 года "Уралкалий" раскрывал, что доля его голосующих акций на балансе "Уралкалий-Инвеста" выросла до 22,36%.