В Китае кассовые сборы в I полугодии превысили 29 млрд юаней

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Продажи билетов в китайских кинотеатрах в январе-июне составили 29,23 млрд юаней ($4,09 млрд), сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного управления кинематографии Китая (China Film Administration, CFA).

Показатель вырос на 22,9% в годовом измерении. Число посетителей кинотеатров увеличилось на 16,9%, до 641 млн человек.

Львиная доля кассовых сборов - 91,2% - пришлась на фильмы местного производства.

Лидером проката, а также самым кассовым китайским фильмом за все время, стал мультфильм "Нэчжа побеждает Царя драконов", заработавший 15,45 млрд юаней на территории материкового Китая. Общемировые сборы мультфильма превысили $2,2 млрд - это пятый показатель в истории.