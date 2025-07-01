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Brent подорожала до $67,15 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем во вторник.

К 14:08 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,61%), до $67,15 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,71%), до $65,57 за баррель.

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.

"Безусловно, трейдеры все еще страдают от недавних колебаний, которые могли сократить ликвидность в краткосрочной перспективе", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Основное внимание рынка теперь обращено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщили ранее СМИ со ссылкой на делегатов.

С апреля эта группа начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличивать добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с, вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с. Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Brent WTI Иран ОПЕК
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