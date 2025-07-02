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Microsoft сократит до 9 тыс. работников в рамках реструктуризации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американский IT-гигант Microsoft Corp. планирует уволить до 4% сотрудников, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.

Сокращения, которые коснутся всех подразделений и затронут работников всех уровней, нацелены на оптимизацию процессов и структуры управления компании.

Новый раунд увольнений станет уже вторым в текущем году. В мае Microsoft сообщала о планируемом сокращении до 3% работников, или порядка 6 тыс. человек.

Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце июня прошлого года в компании работали 228 тыс. человек. Таким образом, с учетом ранее произведенных увольнений под сокращение могут попасть около 9 тыс. сотрудников.

Котировки акций Microsoft снижаются на 0,2% в начале торгов в среду. За истекший период текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 16,6%.

Microsoft
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