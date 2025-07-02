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Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,845 млн баррелей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 27 июня, выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 940 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,25 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее.

США
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