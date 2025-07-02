Поиск

Котировки Brent замедлили рост до $67,34 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи.

К 17:56 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,34%) до $67,34 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,15 (0,23%), до $65,6 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $68,1 за баррель, на WTI - до $66,43 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов организации "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Рынок учитывает "некоторую премию за геополитический риск" в связи с приостановкой иранского сотрудничества с МАГАТЭ, пишет аналитик UBS Джованни Стауново.

В ближайшие выходные состоится очередная встреча представителей стран ОПЕК+. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Стауново отмечает, что, хотя все и говорят о перспективе увеличения предложения на рынке нефти, существенного роста пока не наблюдается.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тысячи баррелей неделей ранее. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

WTI Brent Иран Минэнерго США ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });