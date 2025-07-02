Котировки Brent замедлили рост до $67,34 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи.

К 17:56 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,34%) до $67,34 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,15 (0,23%), до $65,6 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $68,1 за баррель, на WTI - до $66,43 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов организации "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Рынок учитывает "некоторую премию за геополитический риск" в связи с приостановкой иранского сотрудничества с МАГАТЭ, пишет аналитик UBS Джованни Стауново.

В ближайшие выходные состоится очередная встреча представителей стран ОПЕК+. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Стауново отмечает, что, хотя все и говорят о перспективе увеличения предложения на рынке нефти, существенного роста пока не наблюдается.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тысячи баррелей неделей ранее. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.