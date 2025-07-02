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Новость о заказе на $1,7 млрд вызвала рост котировок Bombardier до максимума с 2018 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Котировки акций канадской Bombardier Inc. подскочили до максимума с 2018 года на новостях о том, что компания получила от неназванного клиента заказ на 50 самолетов Challenger и Global, а также заключила с заказчиком соглашение об обслуживании этих воздушных судов.

Совокупная стоимость сделки оценивается в $1,7 млрд. Начало поставок ожидается в 2027 году.

Покупатель также получит опционы на приобретение еще 70 новых самолетов, в случае реализации которых сумма сделки может превысить $4 млрд.

На торгах среды в Торонто акции Bombardier дорожают на 17,6%. 1 июля торги в Канаде не проводились из-за национального праздника.

Торонто Канада Bombardier
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