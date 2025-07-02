В ВТБ опасаются последствий введения Центробанком нового регулирования банковских вложений

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Реализация регуляторной концепции, предложенной Банком России, может вынудить кредитные организации существенно пересмотреть структуру активов и даже перейти на модель работы без отделений, которая сейчас для крупных банков является исключением из правила, опасается ВТБ.

ЦБ в конце мая представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в иммобилизованные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. В доработанной концепции Банк России предложил установить лимит на уровне 25% от капитала (а не 30%, как планировалось ранее) и снизить максимальный коэффициент иммобилизации до 3 с 5.

ЦБ собирается установить 5-летний график (с 2026 по 2030 год) с более плавным выходом на целевой уровень РЧЛ 25% по сравнению с прежним. Вступление новых норм в силу планируется с 1 октября 2026 года. Лимит будет введен только для банков с универсальной лицензией.

"На мой взгляд, предлагаемые Центробанком коэффициенты иммобилизации не имеют никакого экономического обоснования. Это своего рода искусственный утяжелитель. Знаете, у спортсменов для тренировки скорости есть тренировки с утяжелением. Из-за этих утяжелителей происходит де-факто ужесточение риск-чувствительного лимита с 25% до 8%", - заявил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса Банка России первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Если коэффициенты иммобилизации останутся неизменными, то к 2030 году нам будет выгоднее создать, условно говоря, какую-то SPV-компанию и на ее баланс передать и капитал, и актив", - сказал он.

В числе других спорных моментов он назвал включение основных средств в состав иммобилизованных активов (ИА). По задумке ЦБ, основные средства (ОС) свыше 10% от капитала будут включаться в расчет лимита с коэффициентом иммобилизации 3. В предыдущем подходе включались ОС менее 10% от капитала в состав ИА с коэффициентом 1, а ОС свыше 10% от капитала - с коэффициентом 5.

"Я считаю, что основные средства используются в непосредственной деятельности банка и не имеют ничего негативного. Для доступности услуг в такой стране, как наша, и сектора в целом заталкивание кредитных организаций в модель банка без отделений будет однозначно негативным фактором. Те, кто имеет сеть, находятся в этом регулировании в невыгодном положении, потому что все эти отделения - это всегда основное средство, как бы ты их не делал дешевыми, простыми. И невозможно не иметь основных средств в сетевом банке. Дальше будет вопрос: вы считаете, для нашей страны с нашей возрастной структурой населения всех нужно превратить в Т-банк?", - сказал Пьянов.